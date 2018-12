Wenn der Chat-Bot einem lästige Werbe-Anrufe abnimmt

Telefonwerbung ohne Einwilligung ist in Deutschland verboten, findet aber immer noch vielfach statt.



Der Einsatz von Chat-Bots könnte das Ausmaß von Telefon-Spam künftig eindämmen. Die automatisierten Sprachprogramme können, wie Experten des französischen Forschungszentrums Eurecom am Freitag beim Hackerkongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig mitteilten, bereits jetzt ziemlich wirksam zum eigenen Nutzen eingesetzt werden.