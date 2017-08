Wenn ein Computer "Game of Thrones" weiterschreibt

George R. R. Martin lässt sich viel Zeit mit dem sechsten Teil seines Fantasy Epos. Die Serie ist ihm längst voraus. Doch nun hat eine Künstliche Intelligenz den Roman weitergeschrieben.



Die siebente Staffel von GOT ging diese Woche zu Ende. Doch die wahren Fans warten natürlich auf die Romanfortsetzung vom Autoren George R. R. Martin. Aber der Erscheinungstermin von "The Winds of Winter" wurde schon mehrfach verschoben. Aktuell heißt es, das Buch würde 2018 erscheinen.