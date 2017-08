Wenn ein Roboterwolf das Feld bewacht

Während in Brandenburg Jäger, Bauern und Hirten sich über Wölfe beschweren, nutzen die Japaner Roboterwölfe für ihre Felder. Sie sollen sich mit ganz großen Tieren anlegen.



Japanische Reisbauern haben mehrere natürliche Feinde. So versauen ihnen Wildschweine im wahrsten Sinne des Wortes die Ernte. Auch Vögel und Rehe haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Erträge zu mindern. Deshalb wurde nun ein Roboter entwickelt, der Abhilfe schaffen soll.