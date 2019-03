Wer bekommt eine Goldene Kamera? Greta Thunberg hat ihre sicher

Im einem alten Berliner Flughafen wird die Goldene Kamera verliehen. Auf der Gästeliste stehen Schauspieler, Musiker, Politiker. Die Schülerin und Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden könnte allen die Show stehlen. Das ZDF überträgt live.



Steven Gätjen wird am Samstag im Zweiten die 52. Verleihung der Goldenen Kamera moderieren. Die Veranstaltung im alten Berliner Flughafen Tempelhof wartet auch 2019 mit einem Who's who aus Gesellschaft und Entertainment auf.