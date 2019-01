Wer fliegt als Erster aus dem Dschungelcamp?

Eine Woche nach dem Start der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt im australischen Dschungelcamp die Rauswurfphase.



Wer als erster Kandidat die Sendung verlassen muss, erfahren die zwölf Teilnehmer zum Ende der Ausgabe an diesem Freitagabend (ab 22.15 Uhr). Und beim Dschungelcamp gibt es in der nun anstehenden "K.O.-Phase" eine Änderung.