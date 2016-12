Wer geht ins "Dschungelcamp"?: Das sind die Kandidaten

Wenige Wochen vor dem Start der RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" wurden nun auch die letzten Kandidaten bekannt, die im "Dschungelcamp" um den Titel kämpfen werden.



Das Reality-Format "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" geht bei RTL im Januar in die elfte Runde. Während sich der Kölner Sender über die Kandidaten, die ihm im nächsten Jahr zu einem Quotenhöhenflug verhelfen sollen, wie gewohnt auch kurz vor dem Start ausschweigt, verrät die "Bild", wer seine Koffer packen muss und in den Dschungel fliegen darf.