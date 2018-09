Wer räumt bei den Emmys ab?

Der Winter kommt. Nachdem der Fantasy-Welthit "Game of Thrones" aufgrund seines Sendetermins die Nominierung für 2017 verpasst hatte, ist die letzte Staffel der Serie mit 7 zu 2 Favorit als beste Dramaserie bei den Emmys 2018.



Insgesamt hat das epische Spektakel Nominierungen in 22 Kategorien für die Emmys 2018 erhalten. Das sind zwei mehr als "The Handmaid’s Tale". Die dystopische Serie nach Margaret Atwoods Roman wurde im vergangenen Jahr zur besten Dramaserie gekürt und ist laut Betway auch in diesem Jahr mit einer Quote von 1 zu 4 die stärkste Konkurrenz für "Game of Thrones". Beide Serien scheuen nicht vor grafischen Darstellungen von Gewalt, aber auch hochemotionale Szenen zurück und haben damit von Anfang an enormen Zuspruch gefunden.



Das Science-Fiction-Drama "Westworld" kommt auf insgesamt 21 Nominierungen und damit deutlich mehr als die ebenfalls in der Hauptsparte im Rennen liegenden Serien "The Crown" mit 13 Nominierungen und "Stranger Things" mit zwölf Nominierungen. Alle drei gelten aber bei Betway als unwahrscheinliche Kandidaten für die Trophäe. Das gilt ebenfalls für "The Americans" und "This is Us".



Klare Favoriten gibt es auch im Wettkampf um den Emmy für die beste Comedy-Serie. Den besten Chancen werden zwei Geschichten aus dem Showbusiness eingeräumt. "Atlanta" mit einer Quote von 4 zu 7 handelt von dem aufstrebenden Nachwuchs-Rapper Alfred Miles, der in Atlanta von der großen Karriere träumt und dabei auf seinen Cousin Earnest "Earn" Marks zählt. "The Marvelous Mrs. Maisel" erzählt die Geschichte einer wohlhabenden New Yorker Hausfrau und Mutter in den 50er-Jahren, die ihr Glück mit Stand-Up Comedy versucht und dabei ungeahnte Fähigkeiten entdeckt, die ihr nicht nur über Eheprobleme hinweghelfen. Während Alfred Miles es von der Straße nach oben schaffen will, findet Midge Maisel ihr wahres Zuhause nicht im noblen Manhattan, sondern in den düsteren Kellertheatern von Greenwich Village.



Lily Tomlin, für "Grace & Frankie" bereits zum vierten Mal nominiert, ist mit 79 Jahren die älteste Anwärterin der Emmy-Geschichte in dieser Kategorie. Als Althippie, die sich nach der Scheidung von ihrem schwulen Mann mit ihrer einst liebsten Feindin zusammenrauft und einen späten Neuanfang finden muss, hat sie allerdings nur Außenseiterchancen.