Wer sichert sich die TV-Rechte an der DTM?

Die Übertragungsrechte an der nächsten DTM-Saison sind vakant. Rechteinhaber ARD scheint sich gedanklich schon verabschiedet zu haben. Das Online-Magazin "Speedweek.com" bringt nun andere Kandidaten ins Gespräch.



Quo vadis DTM? Die Ausschreibungsphase der Übertragungsrechte an der Tourenwagen-Serie ist seit Mitte September abgeschlossen. Aber auch einen Monat danach ist noch keine Tendenz erkennbar, wie es mit den Deutschen Tourenwagen-Masters ab 2018 im Fernsehen weitergeht.