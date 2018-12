Wer sind die coolsten TV-Komissare?

Die coolsten TV-Kommissare Deutschlands kommen aus den Serien "Wilsberg" und "SOKO Köln". Die darüber Abstimmung erfolgte online.



Roland Jankowsky aus der Serie "Wilsberg" und Diana Staehly von der "SOKO Köln" sind in Hamburg als "coolste Kommissare" geehrt worden. Beim Event "Movie meets Media" am Montagabend, das Prominente aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung zusammenführt, wurden die beiden Darsteller ausgezeichnet. Krimi-Fans hatten zuvor online für ihren Lieblingsermittler abstimmen können.