"Wer weiß denn sowas?": Legenden beim Wissensquiz der ARD

Das Wissensquiz "Wer weiß denn sowas" lädt in der Woche vom 25. Februar bis 1. März um 18 Uhr besondere Ratepartner für die Stammbesetzung im Ersten ein.



Wissen Sie, warum man an den Fußsohlen und Handinnenflächen kein Sonnenbrand bekommen kann? Wenn Sie es wissen, Hut ab. Bei der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume müssen bekannte Menschen wie der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm erst einmal ihr Wissen unter Beweis stellen.