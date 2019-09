"Wer weiß denn sowas?" startet heute mit "XXL"-Ausgabe

Nächste Woche startet die neue Staffel "Wer weiß denn sowas?". Zur Einstimmung gibt es an diesem Samstag um 20.15 Uhr eine XXL-Version im Ersten.



Moderator Kai Pflaume und die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton bei "Wer weiß denn sowas XXL" werden wieder ihr Bestes geben, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Studiopublikum zu erspielen.