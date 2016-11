"Wer wird Millionär?": RTL-Telefonanlage funktioniert wieder

Die Telefonanlage des RTL-Studios funktioniert wieder. Am Montag hatte ein Defekt der Anlage in der Livesendung "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch zahlreiche Kuriositäten ausgelöst.



RTL hat die Ursache für die Telefonpanne bei "Wer wird Millionär?" und die dadurch ausgelösten Kuriositäten aufgeklärt. Der Fehler sei mittlerweile behoben worden, sagte RTL-Sprecher Frank Rendez am Dienstag in Köln. In der Ausgabe der Quizshow mit Günther Jauch am Montagabend hatte ein Kandidat seinen Telefonjoker nicht anrufen können, das Telefon funktionierte nicht. Auslöser sei eine technische Panne an der Telefonanlage des Studios gewesen, so Rendez.