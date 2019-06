"Wer wird Millionär?" mit großem Erfolg vor der Sommerpause

Mehrere Hunderttausend Euro für den guten Zweck haben Stars beim Prominenten-Special von Günther Jauch erspielt. Den Löwenanteil zockten Sophia Thomalla und Tim Mälzer herbei. Die Quote stimmte.



Das Quiz "Wer wird Millionär?" von Günther Jauch (62) ist mit einer Spitzenquote in die Sommerpause gegangen. 5,34 Millionen (21,0 Prozent) schalteten am Montagabend auf RTL das Prominenten-Special ein. Insgesamt erspielten die Kandidaten 346.000 Euro für den guten Zweck. Am erfolgreichsten waren Schauspielerin Sophia Thomalla (29) mit 125.000 Euro für "Ein Herz für Kinder" und Fernsehkoch Tim Mälzer (48), der ebenso viel für die "Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke" und die Obdachlosenzeitschrift "Hinz&Kunzt" gewann.