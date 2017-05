Werbeausgaben: 20 Prozent für Google und Facebook

20 Prozent der weltweiten Werbeausgaben entfallen auf Google und Facebook - und machen die beiden Unternehmen zu Spitzenverdienern.



Die Studie "Top Thirty Global Media Owners" von Zenith stellte für das Jahr 2016 Erstaunliches fest: 20 Prozent der globalen Werbeausgaben konzentrieren sich auf Google und Facebook. Hinzu kommt das enorme Wachstum, das beide Konzerne absolvierten. Zwischen 2012 und 2016 wurden 64 Prozent des globalen Wachstums Google und Facebook zuteil. Nach den beiden Spitzenreitern folgt lange nichts. Die Konkurrenz ist weit abgeschlagen.