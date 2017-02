Werbeschreiben von Vodafone durch Bundesnetzagentur untersagt

Die im Zuge der kommende DVB-T-Abschaltung versandten Werbeschreiben von Vodafone sind durch die Bundesnetzagentur verboten worden. Der Telekommunikationsanbieter hatte amtlich wirkende Briefe versandt und so die Verbraucher unter Druck gesetzt.



Die im März startende Umstellung auf DVB-T2 HD sorgt in einigen Haushalten auch für Verunsicherung, was sich Kabelprovider Vodafone zu Nutze machen wollte. Mit amtlich wirkenden Anschreiben wurde auf das anstehende Ende von DVB-T hingewiesen, als Lösung wurde darin ein Anruf bei der Vodafone-Service-Hotline empfohlen. Nachdem bereits sächsische und thüringische Verbraucherschützer vor diesen Schreiben warnten, hat nun sich auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) eingeschaltet.