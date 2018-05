Werbeumsätze steigen leicht - TV-Werbung wächst deutlich

Die Umsätze mit Werbung sind laut Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) im vergangenen Jahr leicht gestiegen - Optimistische Progrnose des Privat-Rundfunkverbands VPRT für das laufende Jahr.



Für die Audio- und audiovisuellen Medien erwartet der VPRT eine Umsatzsteigerung von 2,5 bis 3,4 Prozent auf über sechs Milliarden Euro.