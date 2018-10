Werbung im Fernsehen: effektiver als vermutet

Es gibt gute Nachrichten für die Werbebranche. Wider Erwarten ist die Werbewirkung in den vergangenen Jahren nicht gesunken, sondern sogar angestiegen. Der Gewinner dieser Entwicklung: das Fernsehen.



Vor Kurzem führte die Dentsu Aegis Resolutions im Auftrag der Bewegtbildvermarkter-Initiative Screenforce eine Studie durch. Das Resultat erstaunte sogar Werbeexperten: der unmittelbare Effekt der Werbung auf Markenwahrnehmung und Absatz ist in den vergangenen fünf Jahren über alle Kanäle konstant angestiegen. Als Gründe für diese Entwicklung werden eine verbesserte professionelle Aussteuerung der Werbung sowie eine wirkungsvollere Datengrundlage einschließlich gestiegener Mediennutzung aufgeführt.



Werbemaßnahmen sind im Fernsehen besonders effizient

Im unmittelbaren Vergleich mit anderen Medienkonzepten darf sich das Werbemedium Fernsehen hinsichtlich der Markenwahrnehmung und des Abverkaufs über die größten Erfolge freuen. Aktuelle Zahlen belegen, dass TV-Werbung mit einem Beitrag von 8,6 Prozent als mit Abstand effektivster Werbekanal gilt. Insider wie Experten einer Kreativagentur mit internationaler Erfahrung bestätigen, dass dieser Wirkungsbeitrag bei anderen Medien wesentlich geringer ausfällt. Erreicht Online-Werbung als Zweitplatzierte einen Beitrag von 2 Prozent auf Markenwahrnehmung sowie 3,4 Prozent auf den Sales-Bereich, erzielt Print nur den dritten Rang. Das Resultat der Studie: Werbung im Printbereich erzielt eine Markenwahrnehmung von 1 Prozent und einen Abverkauf von 1,7 Prozent.