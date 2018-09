Werbung im TV erfolgreicher als bei Online-Video

Der TV-Vermarkter Seven-One Media hat in einem A/B-Testing ermittelt, wie Fernsehwerbung im Vergleich zu Videowerbung im Internet wirkt. Das Ergebnis des Tests bescheinigt Fernsehspots einen größeren Effekt auf Abverkauf und Markenbekanntheit.



Der A/B-Test (auch split test) ist eine Testmethode zur Bewertung zweier Varianten eines Systems, bei der die Originalversion gegen eine leicht veränderte Version getestet wird.