Werbung macht Kinder fett

Australische Forscher sind sich sicher: Werbung hat Auswirkungen auf das Gewicht von Kindern. Wenn ungesunde Lebensmittel angepriesen werden, steigt das Übergewichtsrisiko von den jungen Menschen.



Brauchen wir ein Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel? Australische Forscher sehen dies auf alle Fälle als eine Option. Die Wissenschaftler liefern mit Studienergebnissen neue Erkenntnisse zu diesem Thema. Macht Werbung Kinder wirklich dick?