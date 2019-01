Werden nun aus Feinden Freunde? – Apple bei Samsung

Apple macht Filme und TV-Sendungen auf Samsung-Fernsehern verfügbar. Damit sind diese Inhalte erstmals direkt auf Geräten eines anderen Herstellers zu sehen.



Ab dem Frühjahr werden neue TV-Geräte auch die Übertragung von Inhalten vom iPhone und anderen Geräten über Apples AirPlay-2-Technologie unterstützen.