Werner Hanschs kleine Rückkehr ins TV

Die "Stimme des Ruhrpotts", der frühere Sportreporter Werner Hansch, kehrt kurz vor der Fußball-WM zumindest für einen Abend ins Fernsehen zurück.



Am 1. Juni (20.15 Uhr) wird der 79-Jährige Werner Hansch in der Sat.1-Show "Luke! Die WM und ich" in der Kommentatorenkabine sitzen, teilte der Münchner Privatsender am Mittwoch mit. An der Seite von Gastgeber Luke Mockridge und prominenten Fußballgrößen werde Hansch auf die Weltmeisterschaft einstimmen und das sportliche Geschehen in der Show kommentieren.