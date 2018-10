Werner Herzogs "Meeting Gorbachev" eröffnet DOK Leipzig

Das Doku-Festival konnte für seinen Eröffnungsfilm mit Werner Herzog einen prominenten Regisseur gewinnen.



Das 61. Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig beginnt an diesem Montag (19.30 Uhr) mit dem Dokumentarfilm "Meeting Gorbachev" von Werner Herzog ("Fitzcarraldo"). Mit Co-Regisseur André Singer hat Herzog ein Porträt von Michail Gorbatschow geschaffen, der den Lauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts änderte.