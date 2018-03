"Werner"-Specials bei Nitro

Im August gibt es 30 Jahre nach dem ersten Werner-Rennevent eine Neuauflage des legendären Duells zwischen Comic-Zeichner Brösel und Kneipenwirt Holger "Holgi" Henze. Nitro wird dabei sein und stimmt bereits diese Woche darauf ein.



Nitro zeigt im März vier der fünf Werner-Filme. Bereits an diesem Dienstag gibt es die zwei ersten Teile der Comic-Reihe zu sehen: "Werner - Beinhart" (20.15 Uhr) und "Werner - Das muss kesseln" (22 Uhr). Eine Woche darauf, am Dienstag, den 20. März, zeigt Nitro "Werner - Volles Rooäää!" (20.15 Uhr) und "Werner - Gekotzt wird später!" (21.45 Uhr).