Westernkanal neu auf Waipu.tv

Wie könnte ein Kanal mit Wildwestern-Filmen anders heißen als "Bronco"? Die Bronco-Western-Filme stehen allen waipu.tv-Zuschauern zunächst zwei Monate lang kostenlos zur Verfügung.



Es geht um die raue Männergesellschaft einer vergangenen Epoche. Um die Anfänge der Vereinigten Staaten von Amerika. Um den Ritt durch die Geschichte eines der ältesten Film-Genres der Welt: Den Wild-Western-Film.