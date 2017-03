Westerwelles Leben bald im TV oder Kino?

Die UFA Fiction hat sich die Filmrechte am Leben des ehemaligen Außenministers und FDP-Politikers Guido Westerwelle gesichert. Geplant ist eine Verfilmung des Buchs "Zwischen zwei Leben".



Im Juni 2014 wurde bei Guido Westerwelle im Rahmen der Voruntersuchung zu einer Knie-OP Leukämie entdeckt. Nach Chemotherapie und Stammzellentransplantation wurde er im September 2014 aus dem Krankenhaus entlassen. Gemeinsam mit dem Journalisten Dominik Wichmann brachte Westerwelle über diese Zeit ein Buch mit dem Titel "Zwischen zwei Leben" heraus. Doch im November 2015 musste er zurück in die Klinik und starb dort am 18. März 2016 an den Folgen der Leukämie.