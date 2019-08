Wettbewerber investieren mehr in Breitbandausbau als Telekom

Die mehr als 190 Netzbetreiber des Bundesverbands Breitbandkommunikation (Breko) haben 2018 rund 2,5 Milliarden Euro in den Telekommunikationsmarkt investiert.



Die Gesamtinvestitionen in den deutschen Telekommunikationsmarkt sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen und lagen bei 9 Milliarden Euro. Davon investierte die Deutsche Telekom 4,4 Milliarden Euro und deren Wettbewerber 4,6 Milliarden Euro.



Die Breko-Netzbetreiber stellen rund 2,8 Millionen der zurzeit etwa 5 Millionen Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude (FTTB) oder bis direkt zum Nutzer (FTTH) (56 Prozent). Die Unternehmen des Verbandes haben 79,6 Prozent aller Ausbauprojekte eigenwirtschaftlich, also ohne Inanspruchnahme staatlicher Fördergelder, realisiert. 20,4 Prozent der Projekte wurden mit öffentlichen Geldern gefördert, wie der Breko am Mittwoch informierte.