Wetten dass: Gottschalk bekommt ZDF-Show zum 70. Geburtstag

"Wetten, dass..?" war einst die Kult-Show des Samstagabends schlechthin. Deren populäres Gesicht war für viele Jahre Thomas Gottschalk. Zu seinem 70. bekommt er eine Sendung, die an diese Zeiten erinnert.



Zu seinem 70. Geburtstag im kommenden Jahr wird TV-Moderator Thomas Gottschalk nochmal eine große ZDF-Abendshow moderieren, die zumindest Elemente von "Wetten, dass..?" haben dürfte. Es werde eine einmalige Geschichte, sagte ein Sprecher des Senders in Mainz am Mittwoch. Ein genaues Datum sowie der Name der Sendung stünden noch nicht fest. Gottschalk feiert am 18. Mai 2020 seinen 70. Geburtstag.