Whatsapp: Daten auf Android-Smartphones nicht geschützt

Trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind über Whatsapp verschickte Daten auf Smartphones mit Android-Betriebssystem nicht ausreichend geschützt. Dies erklärten Forscher des Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC).



Über den Messenger Whatsapp verschickte Dateien sind nach Einschätzung der Forscher am Fraunhofer-Institut AISEC trotz starker Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Android-Smartphones nicht vor fremdem Zugriff geschützt. Eine Sicherheitslücke klaffe demnach in dem mobilem Betriebssystem von Google. Auf Android-Smartphones würden Mediendaten wie Bilder oder Dokumente nicht ausreichend gesichert, schreiben die Forscher des Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC).