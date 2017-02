Whatsapp: Neue Features für iOS und Android

Bei Whatsapp stehen Veränderungen an. Standard-Statusmeldungen sind dann passé und können mit Bildern und Videos aufgepeppt werden.



"Hey there, I am using Whatsapp": Diese Statusmeldung kennen viele. Oder auch nicht. Denn Statusmeldungen spielten bei Whatsapp bislang eine eher untergeordnete Rolle. Viele User nutzten sie nicht, weder für ihr eigenes Profil, noch um den Status eines anderen Nutzers zu erfahren.