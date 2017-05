Whatsapp: Stundenlanger Ausfall verärgert Nutzer

Für Verdruss sorgte am Mittwochabend der Ausfall von Whatsapp. Zwei lange Stunden konnten Nutzer den Messengerdienst nutzen und mit ihren Bekannten in Kontakt bleiben. Es war der erste längere Ausfall der Facebook-Tochter.



Der Kurzmitteilungsdienst Whatsapp ist am Mittwoch mitten während der Vorstellung von Quartalszahlen der Konzernmutter Facebook ausgefallen. Während Facebook-Chef Mark Zuckerberg auch von Geschäftsplänen für Whatsapp sprach, beschwerten sich bereits Nutzer aus verschiedenen Teilen der Welt über Twitter, dass sie den Dienst nicht nutzen konnten. Viele sahen in der App den Hinweis "Verbinden..." - eine Verbindung konnte jedoch nicht hergestellt werden. Nach rund zwei Stunden lief der Dienst dann wieder. Gründe des Ausfalls wurden zunächst nicht bekannt.