Whatsapp ergänzt Angebot um Videotelefonie

Mehr als Kurznachrichten: Die Kommunikationsmöglichkeiten hat Whatsapp bereits um Sprachnachrichten und Telefonie ergänzt. Nun führt der Messenging-Dienst auch verschlüsselte Videoanrufe ein.



Facebooks Kurzmitteilungsdienst Whatsapp baut sein Angebot mit Videoanrufen aus. Seit Dienstag sollen alle Nutzer "in den kommenden Tagen" schrittweise den Zugang zur neuen Funktion bekommen, wie Whatsapp in einem Blogeintrag mitteilte.