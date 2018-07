Whatsapp verantwortlich für Morde? Nun soll sich was ändern

Nachdem in Indien Morde auf Grund von falschen Whatsapp-Nachrichten geschehen sind, steht der Messenger in heftiger Kritik. Jetzt will die Facebook-Tochter die Funktionen einschränken.



In Indien sind falsche Gerüchte über Kindesentführer auf WhatsApp viral gegangen. Seit April sind daraufhin unschuldige Menschen zu Tode gekommen, wie die "New York Times" berichtet. Der soziale Nachrichtendienst wird für seine Position bei der Verbreitung dieser gefährlichen und falschen Nachrichten verantwortlich gemacht. Jetzt will der Messenger etwas ändern.