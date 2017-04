Wichtige Apple-Watch-Apps verschwinden

Amazon, Google Maps und Ebay unterstützen nicht mehr die jüngste Version von WatchOS. Apples Smartwatch wird damit immer mehr zum reinen Fitnessgerät.



Ebay, Google Maps und auch Amazon liefern keine Apps mehr, die auf der aktuellen WatchOS-Version laufen. Das berichtet das Portal "Heise.de". Bringt der Nutzer seine iPhone-App auf den aktuellen Stand, werden damit zugleich die genannten Apps von der Apple Watch entfernt. Die App von Ebay war dabei schon Ende März nicht mehr zu finden. Google und Amazon zogen beim neuesten Update nach.