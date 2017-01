Wichtiger Markt: Tech-Konzerne beugen sich Chinas Willen

Apples Löschung der "New York Times"-App auf chinesischen Druck ist nicht der erste Versuch, sich mit Peking gut zu stellen. Um ihre Chance auf dem aufstrebenden Markt in China zu wahren, gehen fast alle großen Tech-Konzerne Kompromisse ein.



"Keine Ergebnisse gefunden." Nur diesen Satz und eine graue Lupe bekommen Apple-Kunden in China noch zu sehen, wenn sie in diesen Tagen versuchen, sich die Nachrichten-App der "New York Times" auf ihr iPhone oder iPad zu laden. Sowohl die englischsprachige als auch die chinesische Version der US-Zeitung sind aus dem App-Store in China verschwunden. An technischen Problemen liegt das nicht. Das Angebot sei entfernt worden, weil es gegen "lokale Regularien" verstoße, hatte Apple mitgeteilt, nachdem der Fall vergangene Woche an die Öffentlichkeit geraten war.