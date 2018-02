Wie Hollywood den Mythos Casino in die Filmwelt brachte

Ob Filmwelt oder Casino: Spannung, Nervenkitzel und Enttäuschungen lieben nah beieinander. Der Glücksspiel-Mythos ist auch in Hollywood allgegenwärtig.



Das Glücksspiel übt eine Faszination aus, der kaum zu entkommen ist. Tagtäglich buhlen zahlreiche Spielotheken um einen Besuch, möchten Sportwetten abgegeben oder der Lottoschein ausgefüllt werden. Kein Wunder also, dass der Mythos Highroller Casino längst in Hollywood angekommen ist und die Filmwelt beeinflusst hat. Auch für Schauspieler, Produzenten und Regisseur greifen Wahrheiten, die den Glücksspiel-Alltag bestimmen: Mal gewinnen Spieler, mal verlieren sie. Wir haben uns angesehen, welche Filmelemente der Wahrheit entsprechen – und welche nicht.



Roulette-Traum in Casablanca

Der im Jahr 1942 von Michael Curtiz gedrehte "Casablanca" gilt als legendär. Das Melodrama besitzt einen fest verankerten Platz in der Kinogeschichte, obwohl die durch die Erstvorführungen eingenommenen Gelder weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Doch wie beim Glücksspiel selbst: Auf jede Pechsträhne folgt irgendwann der Hauptgewinn. Jener war einem ungarischen Pärchen vergönnt, das sich auf der Flucht vor dem Krieg ein Visum in den Vereinigten Staaten erhoffte. Der von Humphrey Bogart gespielte Richard Blaine manipuliert im richtigen Moment das Spiel, um die empfohlene Wette auf die Zahl 22 aufgehen zu lassen.