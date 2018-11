Wie der Anruf aus Hollywood: 20 Jahre "Galileo"

20 Jahre lang moderiert Aiman Abdallah schon "Galileo" - für das Privatfernsehen sind zwei Jahrzehnte eine kleine Ewigkeit.



Vor gut 20 Jahren war Aiman Abdallah noch ein relativ unbekannter Mensch im Privatfernsehen. Er hatte ein paar Jahre in der Nachrichten-Nische bei n-tv gearbeitet und für den Abonnentenkanal Premiere. Doch dann änderte sich sein Leben: Für ProSieben sollte der damals 33-jährige TV-Moderator durch das neue Magazin "Galileo" führen - es war, so beschreibt es Abdallah heute in fünf Worten, "wie der Anruf aus Hollywood", der sein Leben schlagartig veränderte.