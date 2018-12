Wie die Deutschen sich von der Angst beherrschen lassen

Es geht uns in Deutschland objektiv so gut wie lange nicht. Trotzdem gibt es weit verbreitetet Ängste. Angst scheint das Lebensgefühl der Gegenwart zu sein.



Unter den Menschen gibt es die Angst vor Überfremdung und dem Verlust der kulturellen Identität, vor Überwachung, vor Digitalisierung, vor dem Klimawandel und vor Altersarmut.