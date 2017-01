Wie geht es mit der BBC-Erfolgsserie "Sherlock" weiter?

Die vierte Staffel der BBC-Serie "Sherlock" wurde erst vor wenigen Tagen zu Ende ausgestrahlt. Da verrät Serienschöpfer Steven Moffat nun, wie es nach dem Finale überhaupt noch weitergehen kann.



Lange Zeit mussten sich die Fans der britischen BBC-Serie "Sherlock" gedulden, bis es endlich weiter ging. Mit der vierten Staffel lauerten zahlreiche Überraschungen, mit denen wohl kaum jemand gerechnet hätte. Zugleich stellt sich die Frage: Wie kann es nach diesem Staffelfinale überhaupt noch weitergehen? Eine Frage, der sich nun Serienschöpfer Steven Moffat annimmt, wie Entertainment Weekly schreibt.