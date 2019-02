Wie passt das ZDF-Millionenminus zum saftigen Intendantengehalt?

Das ZDF hat das Jahr 2017 Berichten zufolge mit einem Minus von Hunderten Millionen Euro abgeschlossen. Sechsstellige Gehälter in der Chefetage des Senders sorgen für Unverständnis.



Das ZDF hat das vorletzte Geschäftsjahr mit einem Minus von 136,8 Millionen Euro abgeschlossen. 2016 hatte der Fehlbetrag noch deutlich über 200 Millionen Euro gelegen, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet.



Der Trend weist also in die richtige Richtung, die Summe mutet aber immer noch sehr groß an. Insbesondere wenn man die ebenfalls publik gewordenen Bezüge der ZDF-Chefs betrachtet.