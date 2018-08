Wie stark ist Youtube wirklich?

"Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast", lautet ein bekanntes und fälschlicherweise oft Winston Churchill zugeschriebenes Bonmot. Für die Überzeugung, mit der richtigen Statistik ließe sich alles belegen, gibt es im Zusammenhang mit Youtubes Reichweite jetzt anscheinend wieder Futter.



Wie "Horizont" berichtet versuchen etablierte deutsche Fernsehanstalten seit Jahren die Videoplattform Youtube als "Scheinriesen zu entlarven". Dahinter steht die alles entscheidende Frage: Wie groß ist die Reichweite von Youtube eigentlich wirklich?

Dazu wollte der Videoforschungszusammenschluss AGF noch bis vor kurzem neue Zahlen vorlegen. Damit wäre ein vor allem für Werbepartner interessanter Direktvergleich zwischen Fernsehquoten und Youtube-Klicks möglich gewesen. Allerdings sind die Pläne seit dem überraschenden Rücktritts des EX-AGF-Chefs Willibald Müller nun plötzlich vom Tisch.



Denn die Daten die Google der AGF zur Verfügung gestellt hat stehen in der Kritik. Die Erhebung könnte Google quasi selbst und ohne größere Vorlagen in Kooperation mit Marktforscher Nielsen aufgenommen worden sein. Logisch, dass hier sogenanntes "Cherry Picking" befürchtet wird. Auf der anderen Seite sind die Sendeanstalten relativ strengen Regeln bei der Quotenmessung unterworfen. In wie fern die Ergebnisse am Ende des Tages daher vergleichbar wären, ist umstritten.

Ist Youtube stärker oder schwächer als angenommen?



Die Überlegungen lassen sich aber auch umdrehen. Grundsätzlich könnte die Stärke von Youtube sogar eher deutlich unter- als überschätzt sein. Diese Vermutung äußert auch Klaus-Peter Schulz, der Chef des Mediaagentur-Verbands OMG und Aufsichtsratsmitglied der AGF. Er sprach gegenüber "Horizont" davon, dass die Youtube-Werte deutlich besser seien als gemeinhin angenommen: "Die Reichweiten betragen in Kampagnen für junge Zielgruppen Größenordnungen von 30 Prozent und mehr."



Ob Youtube wirklich langfristig das Zeug dazu hat das Fernsehen zu ersetzen, lässt sich in jedem Fall derzeit noch nicht mit Gewissheit belegen, beziehungsweise zumindest nicht aus der vorliegenden Statistik schließen.



Die AGF hat noch keinen Zeitpunkt angekündigt, zudem die ersten Reichweiten inklusive Youtube veröffentlicht werden.