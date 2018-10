Wieder Rekordmonat für Tele 5

Der September ist bereits der vierte Rekord-Monat in diesem Jahr für Tele 5 seit Bestehen des Senders. Bereits im März, im Mai und im August konnte der Sender die höchsten Einschaltquoten für die jeweiligen Monate seit Bestehen des Sendes erzielen.



Im September sahen zur besten Sendezeit zwischen 20 und 23 Uhr durchschnittlich 1,8 Prozent der Zuschauer Tele 5. Auch während der Werbepausen gingen in der gleichen Zeitschiene durchschnittlich 200.000 der Zuschauer nicht zum Kühlschrank oder zur Toilette, sondern entschieden sich, am Bildschirm zu bleiben.