Wieder Streik beim WDR: "Moma" sendet zeitweise nicht live

Beim "Morgenmagazin" wurde am Dienstagmorgen plötzlich das Studio dunkel: Ein erneuter Streik beim WDR traf die Sendung offenbar völlig überraschend. Das Live-Programm wurde daher unterbrochen.



Überraschung beim "Mogenmagazin" am Dienstagmorgen: Pünktlich um 8.30 Uhr nach dem Nachrichtenblock gingen im Studio in Köln plötzlich die Lichter aus und die Moderatoren saßen im Dunkeln. Der Grund: Ein erneuter Warnstreik beim WDR, der offenbar nicht angekündigt wurde und die aktuelle Live-Produktion quasi kalt erwischte.