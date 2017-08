Wieder mehr Zuschauer: Rückkehr des Musikfernsehens

Deluxe Music verzeichnet mit 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14-49-Jährigen im Juli den besten Monat seit Bestehen des Senders.



Für das Musikfernsehen ist der Juli ein Jubelmonat, denn er zeigt: das Musikfernsehen ist beliebter denn je. So sind die Zuschauerzahlen des frei empfangbaren 24-Stunden-Senders Deluxe Music kontinuierlich gestiegen. Im letzten Monat verzeichnete er den bis dato höchsten durchschnittlichen Marktanteil seit Senderbestehen. 0,8 Prozent schalteten ihn in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein.