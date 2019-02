Wiener Opernball mit Starbesetzung live im BR

Der Donnerstag vor dem Aschermittwoch ist traditionell der Tag, an dem der Wiener Opernball stattfindet. Stargäste des gesellschaftlichen Großereignisses sind in diesem Jahr Sopranistin Anna Netrebko und ihr Ehemann, der Tenor Yusif Eyvazov.



Am morgigen Donnerstag sendet das BR Fernsehen ab 21.40 Uhr live aus der Wiener Staatsoper. Moderiert wird die Sendung aus dem Haus am Ring von Alfons Haider, Barbara Rett und Mirjam Weichselbraun, für die wegen ihrer Schwangerschaft ab 23 Uhr ihre Kollegin Nina Kraft übernimmt.