Wiener "Tatort": Die menschlichen Abgründe sind tief

Pünktlich zur Regierungskrise in Österreich wird auch im Wiener "Tatort" im politischen Sumpf ermittelt. Bei den Dreharbeiten gab es einen kleinen Zwischenfall - die Qualität des Films leidet darunter aber in keiner Sekunde.



Die Begriffe Politik und Österreich bilden in diesen Tagen ein schwieriges Paar. Ausgerechnet jetzt gehen auch die Wiener "Tatort"-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 58) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 60) wieder einem Fall nach - bei dem wie schon zuletzt Korruption und Vorteilsnahme eine Rolle spielen, politische Abgründe eben. Der "Tatort: Glück allein" heute um 20.15 Uhr ist der 21. gemeinsame Fall des beliebten Duos und einer, der im Fernsehen schon ein Thema war.



Denn die Spaßvögel von "Verstehen Sie Spaß" hatten es sich vor einem Jahr zur Aufgabe gemacht, die beiden Schauspieler Krassnitzer und Neuhauser reinzulegen. Erst flog eine Drohne über das Set, dann nervten ein paar Fans, schlussendlich sprang das Auto nicht an. "Das ist ein ganz ein eigener Fall hier", meckerte Neuhauser, ehe sich ein Mechaniker als "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz entpuppte.



Doch zurück zum neuen "Tatort", der zwar mit Krimi-Humor beginnt (blutiges Fleisch wird grob zu Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" verarbeitet), aber danach nicht viel Gelegenheit zum Lachen gibt: In der Wohnung des Politikers Raoul Ladurner (Cornelius Obonya, 50, "Maria Theresia") hat es ein Blutbad gegeben, seine Frau ist tot, die zehnjährige Tochter wird schwer verletzt ins künstlichen Koma versetzt.