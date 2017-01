Wiener "Tatort" als Kritik an der Leistungsgesellschaft

Wenn Erfolg über persönlichem Glück steht: Mit dem geplanten Mord an seinen Eltern will ein Student auf die Fehler der Leistungsgesellschaft hinweisen. Die Wiener "Tatort"-Ermittler Eisner und Fellner wollen die Tat verhindern.

Christina Scherrer (Meret Schande), Adele Neuhauser (Bibi Fellner), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), Ulrike Beimpold (Lisa Aichinger). Bild: © ARD Degeto/ORF/Hubert Mican

Traditionell setzt der "Tatort" erst dann ein, wenn der Mord bereits begangen wurde. Diesmal ist aber für die Wiener Ermittler alles anders: Sie sollen vielmehr den angekündigten Doppelmord an einem hochangesehenen Ehepaar durch den eigenen Sohn verhindern. Vor den Augen der Öffentlichkeit führen die Recherchen von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in ein Netzwerk radikaler Aktivisten. Dabei wird die große Verzweiflung vieler junger Menschen gezeigt, die dem Druck der Leistungsgesellschaft scheinbar nicht mehr standhalten können. Regisseur und Drehbuchautor Rupert Henning zeichnete mit "Schock" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten eine spannende wie beklemmende Folge über den Alltag junger Erwachsener im digitalen Zeitalter.



Der Lerndruck für Studierende sei viel zu hoch. Ansehen und berufliche Erfolge zählten viel mehr als persönliches Glück. David Frank (überzeugend gespielt von Aaron Karl) ist unzufrieden mit der Welt. Um seine gesellschaftskritischen Botschaften möglichst medienwirksam anzubringen, greift er zum Äußersten.