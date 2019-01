Wiener "Tatort" thematisiert Waffengeschäfte & Journalistenmorde

Eine Journalistin recherchiert zu einer alten Geschichte über illegale Waffengeschäfte - und liegt plötzlich tot im Wolfgangsee. Im neuen Wiener Tatort geht es vordergründig sehr politisch zu. Für die Schauspieler Neuhauser und Krassnitzer ist es eine Jubiläumsfolge.



Mindestens 80 Medienmitarbeiter sind nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr weltweit getötet worden. Auch im Wiener "Tatort: Wahre Lügen" wird am Sonntag (20.15 Uhr) eine Journalistin ermordet und im Wolfgangsee versenkt. Doch steht ihr Tod tatsächlich im Zusammenhang mit ihren Recherchen zu illegalen Waffengeschäften? Das bewährte Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 58) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 59) nimmt zum 20. Mal gemeinsam die Ermittlungen auf.