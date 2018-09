Wiesn-Auftakt war Quotenerfolg für Bayerischen Rundfunk

Die Live-Übertragung des Oktoberfest-Auftakts war trotz strahlenden Sonnenscheins in Bayern wieder sehr gefragt. "O'zapft is!" erreichte im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) einen Marktanteil von 19,9 Prozent.



Das Erste, das den Anstich parallel übertragen hat, kam auf 18,9 Prozent Marktanteil in Bayern. Insgesamt verfolgten etwa 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer live im BR Fernsehen und im Ersten, wie Münchens Oberbürgermeister die erste Maß für den Ministerpräsidenten zapfte.