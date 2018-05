Wifi auch im Garten: devolos Outdoor Adapter

Wer vor die Tür geht, braucht nicht auf sein Wifi zu verzichten. Zumindest nicht wenn es nach devolo geht. Der Hersteller bringt einen neuen Wifi Outdoor Adapter auf den Markt.



Ob das Fußballspiel am Samstagnachmittag oder die zu erledigende Präsentation fürs Büro - bei gutem Wetter muss man sich nicht zwangsläufig ins Haus verziehen. Das Smart-TV, Notebook und Smartphone können nämlich auch vor der Haustür online gehen. Beispielsweise mit dem neuen Wifi Outdoor Adapter von devolo.