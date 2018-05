Wigald Boning sucht die Fußballseele der Deutschen

Am kommenden Montag hat um 20.15 Uhr die einstündige Dokumentation "Deutschland - Deine Fußballseele" Premiere auf History. Dafür traf Wigald Boning Personen aus der Welt des Fußballs, deren Geschichten fernab von Kommerz und Megatransfers auf vielfältige Weise mit dem Sport verbunden sind.



So kam Boning mit der 91-jährigen Trainerlegende Rudi Gutendorf, Spielern der Flüchtlingsmannschaft TuS International Koblenz, dem Ex-Nationaltorwart Eike Immel, der mithilfe seines Heimatvereins eine Lebenskrise überwand, und dem Team des SV Babelsberg 03, der sich mit der Kampagne "Nazis raus aus den Stadien" gegen Rassismus einsetzt ins Gespräch.